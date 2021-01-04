4 січнч відзначається одне з найбільших церковних свят – Введення в храм Пресвятої Богородиці. Віряни вшановують цей день, бо саме 4 січня батьки Діви Марії, святі Анна та Іоаким, привели доньку у Єрусалимський храм, де вона присвячувала свій час богоугодним справам, аж до заручення зі святим Йосипом.

Іменини сьогодні святкують: Марія, Ада, Прокіп, Олександр. Прикмети За віруваннями, свято Введення – це ворота зими. Вважалось, що приблизно в цей час на землю лягав сніг, який не танув до самої весни.

Морозний день 4 січня віщує холодну і сніжну зиму.

Мороз на Введення означає, що літо наступного року буде дуже спекотним, а найближчі свята пройдуть з хурделицею.

Якщо сніг після Введення не розтанув – треба чекати доброго врожаю. Що не можна робити 4 січня Нині варто стриматись від усіх веселощів. Не можна танцювати та голосно вмикати музику.

Заборонено займатись важкою хатньою роботою, робити ремонти та починати будівництво.

У народі кажуть, що в цей день не варто зичити гроші, але милостиню подавати можна.

Не сваріться ні з ким на Введення – ризикуєте залишитись без підтримки близьких.

Не розпочинайте свій день не помолившись. Що можна робити 4 січня Вагітним жінкам у цей день сприятливо молитись до Божої Матері й просити легких пологів.

Присвятіть цей день батькам. Поспілкуйтесь із ними, запропонуйте свою допомогу.

Виконайте 4 січня всі свої обіцянки – це дозволить вашим справам піти вгору.