4 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити
4 січнч відзначається одне з найбільших церковних свят – Введення в храм Пресвятої Богородиці. Віряни вшановують цей день, бо саме 4 січня батьки Діви Марії, святі Анна та Іоаким, привели доньку у Єрусалимський храм, де вона присвячувала свій час богоугодним справам, аж до заручення зі святим Йосипом.
Іменини сьогодні святкують: Марія, Ада, Прокіп, Олександр.
Прикмети
- За віруваннями, свято Введення – це ворота зими. Вважалось, що приблизно в цей час на землю лягав сніг, який не танув до самої весни.
- Морозний день 4 січня віщує холодну і сніжну зиму.
- Мороз на Введення означає, що літо наступного року буде дуже спекотним, а найближчі свята пройдуть з хурделицею.
- Якщо сніг після Введення не розтанув – треба чекати доброго врожаю.
Що не можна робити 4 січня
- Нині варто стриматись від усіх веселощів. Не можна танцювати та голосно вмикати музику.
- Заборонено займатись важкою хатньою роботою, робити ремонти та починати будівництво.
- У народі кажуть, що в цей день не варто зичити гроші, але милостиню подавати можна.
- Не сваріться ні з ким на Введення – ризикуєте залишитись без підтримки близьких.
- Не розпочинайте свій день не помолившись.
Що можна робити 4 січня
- Вагітним жінкам у цей день сприятливо молитись до Божої Матері й просити легких пологів.
- Присвятіть цей день батькам. Поспілкуйтесь із ними, запропонуйте свою допомогу.
- Виконайте 4 січня всі свої обіцянки – це дозволить вашим справам піти вгору.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter