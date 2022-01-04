Именины сегодня отмечает Анастасия.

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Приметы 4 января

  • Если облака против ветра плывут, то скоро будет снегопад.
  • Мороз 4 января означает, что холода усилятся и задержатся надолго.
  • В этот день погода будет теплой.
  • Звезды мерцают – будет метель.

Что нельзя делать 4 января

  • Не забывайте беспокоиться о своих близких. Позвоните им или напишите сообщения со словами любви и поддержки.
  • Не конфликтуйте с коллегами.
  • Верили, что беременным женщинам сегодня нельзя шить.