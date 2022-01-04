Іменини сьогодні святкує Анастасія.
Читайте Вихідні у 2022 році: календар святкових днів в Україні
Прикмети 4 січня
- Якщо хмари проти вітру пливуть, то незабаром буде снігопад.
- Мороз 4 січня означає, що холоди посиляться й затримаються надовго.
- Відлига цього дня – погода буде теплою.
- Зорі мерехтять – буде завірюха.
Що не можна робити 4 січня
- Не забувайте турбуватись про своїх близьких. Зателефонуйте їм чи напишіть повідомлення зі словами любові і підтримки.
- Не конфліктуйте з колегами.
- Вірили, що вагітним жінкам сьогодні не можна шити.