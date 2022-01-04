4 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
4 января 2022 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
4 января отмечают день святой Анастасии, являющейся покровительницей беременных женщин. Верили, какая погода будет в этот день, такая будет и весь месяц.
Именины сегодня отмечает Анастасия.
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Приметы 4 января
- Если облака против ветра плывут, то скоро будет снегопад.
- Мороз 4 января означает, что холода усилятся и задержатся надолго.
- В этот день погода будет теплой.
- Звезды мерцают – будет метель.
Что нельзя делать 4 января
- Не забывайте беспокоиться о своих близких. Позвоните им или напишите сообщения со словами любви и поддержки.
- Не конфликтуйте с коллегами.
- Верили, что беременным женщинам сегодня нельзя шить.