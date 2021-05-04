Именины отмечают: Максим, Андрей, Ольга.

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Приметы 4 мая

  • Черемшина в этот день начала цвести – ждите очень жаркого и засушливого лета. Чем раньше появится цвет, тем сильнее будет жара.
  • Цветов на черемшине появилось очень много – ожидайте летних дождей.
  • Первый гром звучит сильно и гулко – ждите богатого урожая хлеба.
  • Мелкий дождь 4 мая идет медленно – будет непогода.

4 травня що не можна робити
Святой священномученик Януарий

Что нельзя делать 4 мая

  • Не совершайте спонтанных покупок 4 мая, так как эта вещь вам долго не послужит.
  • Не перетруждайтесь.
  • Нельзя кричать и нервничать.