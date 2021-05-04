Именины отмечают: Максим, Андрей, Ольга.
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Приметы 4 мая
- Черемшина в этот день начала цвести – ждите очень жаркого и засушливого лета. Чем раньше появится цвет, тем сильнее будет жара.
- Цветов на черемшине появилось очень много – ожидайте летних дождей.
- Первый гром звучит сильно и гулко – ждите богатого урожая хлеба.
- Мелкий дождь 4 мая идет медленно – будет непогода.
Святой священномученик Януарий
Что нельзя делать 4 мая
- Не совершайте спонтанных покупок 4 мая, так как эта вещь вам долго не послужит.
- Не перетруждайтесь.
- Нельзя кричать и нервничать.