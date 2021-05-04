Іменини відзначають: Максим, Андрій, Ольга.

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Прикмети 4 травня

  • Черемшина цього дня почала цвісти – чекайте дуже спекотного і посушливого літа. Чим раніше з'явиться цвіт, тим сильніше буде спека.
  • Квітів на черемшині з'явилося дуже багато – очікуйте літніх дощів.
  • Перший грім звучить сильно і гулко – чекайте багатого врожаю хліба.
  • Дрібний дощ 4 травня йде повільно – буде негода.

4 травня що не можна робити
Святий священномученик Януарій

Що не можна робити 4 травня

  • Не робіть спонтанних покупок 4 травня, адже ця річ вам довго не послугує.
  • Не перепрацьовуйте.
  • Не можна кричати і нервуватись.