4 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать
4 марта чествуют святых Архипа и Филимона. В этот день рекомендуется сделать как можно больше добрых дел. А что нельзя делать 4 марта – рассказываем дальше в материале.
Источник:24 канал
Именины сегодня празднуют: Макар, Богдан, Максим, Архип.
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Приметы на 4 марта
- Если в лесу увидите зайца, то ждите снегопада.
- Солнечный день – год будет плодородным.
- Красная луна на небе – погода будет теплой.
- Картошка в подвале прорастает – скоро придет тепло.
Что нельзя делать 4 марта
- Не планируйте сегодня ехать в дальний путь. 4 марта стоит провести в семейном кругу, чтобы позже у вас не было проблем.
- 4 марта не соглашайтесь на предложения малознакомых вам людей. Также, не стоит прислушиваться к их советам в сферах бизнеса или личных отношений.
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