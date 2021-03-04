4 марта чествуют святых Архипа и Филимона. В этот день рекомендуется сделать как можно больше добрых дел. А что нельзя делать 4 марта – рассказываем дальше в материале.

Именины сегодня празднуют: Макар, Богдан, Максим, Архип. Интересно Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака Приметы на 4 марта Если в лесу увидите зайца, то ждите снегопада.

Солнечный день – год будет плодородным.

Красная луна на небе – погода будет теплой.

Картошка в подвале прорастает – скоро придет тепло. Что нельзя делать 4 марта Не планируйте сегодня ехать в дальний путь. 4 марта стоит провести в семейном кругу, чтобы позже у вас не было проблем.

4 марта не соглашайтесь на предложения малознакомых вам людей. Также, не стоит прислушиваться к их советам в сферах бизнеса или личных отношений.