4 березня вшановують святих Архипа і Филимона. У цей день рекомендується зробити якомога більше добрих справ. А що не можна робити 4 березня – розповідаємо далі у матеріалі.

Іменини сьогодні святкують: Макар, Богдан, Максим, Архип. Цікаво Гороскоп сумісності пар для всіх знаків зодіаку Прикмети на 4 березня Якщо в лісі побачите зайця, то очікуйте на снігопад.

Сонячний день – рік буде родючим.

Червоний місяць на небі – погода буде теплою.

Картопля в підвалі проростає – скоро прийде тепло. Що не можна робити 4 березня Не плануйте сьогодні їхати у далеку дорогу. 4 березня варто провести у родинному колі, аби пізніше у вас не було негараздів.

4 березня не погоджуйтесь на пропозиції малознайомих вам людей. Також, не варто прислуховуватись до їхніх порад у сферах бізнесу чи особистих стосунків.