5 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 февраля 2021 года верующие отмечают день святого Агафангела и великомученика Климента. Святой Агафангел избежал смерти от рук язычников и присоединился к Клименту, который путешествовал по миру. Вместе они проповедовали и распространяли веру Христову.
Источник: 24 канал
Именины сегодня празднуют: Климент, Владимир, Агафангел и Иосиф.
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Приметы 5 февраля
- 5 февраля сильная метель – летом будет хороший урожай.
- Если сегодня солнечный день – весна будет ранней.
- Птицы громко щебечут – вскоре ударят морозы.
- Если 5 февраля усилились морозы, то август будет жарким.
Что нельзя делать 5 февраля
Что нельзя делать 5 февраля
- Не ссорьтесь ни с кем сегодня. В дальнейшем, вы будете очень жалеть, что некрасиво обошлись с этими людьми.
- 5 февраля нельзя ругаться и употреблять нецензуру лексику.
- Не проводите сегодня день в одиночестве.
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