5 февраля 2021 года верующие отмечают день святого Агафангела и великомученика Климента. Святой Агафангел избежал смерти от рук язычников и присоединился к Клименту, который путешествовал по миру. Вместе они проповедовали и распространяли веру Христову.

Источник: 24 канал Именины сегодня празднуют: Климент, Владимир, Агафангел и Иосиф. Кстати Нордическое счастья: почему скандинавы – самые счастливые в мире, а украинцы наоборот Приметы 5 февраля 5 февраля сильная метель – летом будет хороший урожай.

Если сегодня солнечный день – весна будет ранней.

Птицы громко щебечут – вскоре ударят морозы.

Если 5 февраля усилились морозы, то август будет жарким.

Что нельзя делать 5 февраля Что нельзя делать 5 февраля Не ссорьтесь ни с кем сегодня. В дальнейшем, вы будете очень жалеть, что некрасиво обошлись с этими людьми.

5 февраля нельзя ругаться и употреблять нецензуру лексику.

Не проводите сегодня день в одиночестве.