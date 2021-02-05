5 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
5 лютого 2021 року віряни вшановують пам'ять святого Агафангела та великомученика Климента. Святий Агафангел уникнув смерті від рук язичників й долучився до Климента, який подорожував світом. Разом вони проповідували і поширювали віру Христову.
Джерело: 24 канал
Іменини сьогодні святкують: Климент, Володимир, Агафангел та Йосип.
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Прикмети 5 лютого
- 5 лютого сильна хуртовина – влітку буде гарний врожай.
- Якщо сьогодні сонячний день – весна буде ранньою.
- Птахи голосно щебечуть – невдовзі вдарять морози.
- Якщо 5 лютого посилились морози, то серпень буде спекотним.
Що не можна робити 5 лютого
- Не сваріться ні з ким сьогодні. Вподальшому, ви будете дуже шкодувати, що негарно обійшлись з цими людьми.
- 5 лютого не можна лаятись і вживати нецензуру лексику.
- Не проводьте нині день в самотині.
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