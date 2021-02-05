5 лютого 2021 року віряни вшановують пам'ять святого Агафангела та великомученика Климента. Святий Агафангел уникнув смерті від рук язичників й долучився до Климента, який подорожував світом. Разом вони проповідували і поширювали віру Христову.

Джерело: 24 канал Іменини сьогодні святкують: Климент, Володимир, Агафангел та Йосип. До речі Нордичне щастя: чому скандинави – найщасливіші у світі, а українці навпаки Прикмети 5 лютого 5 лютого сильна хуртовина – влітку буде гарний врожай.

Якщо сьогодні сонячний день – весна буде ранньою.

Птахи голосно щебечуть – невдовзі вдарять морози.

Якщо 5 лютого посилились морози, то серпень буде спекотним.​

Що не можна робити 5 лютого Що не можна робити 5 лютого Не сваріться ні з ким сьогодні. Вподальшому, ви будете дуже шкодувати, що негарно обійшлись з цими людьми.

5 лютого не можна лаятись і вживати нецензуру лексику.

Не проводьте нині день в самотині.