День Ангела 5 февраля отмечают Климент, Владимир и Иосиф.
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Приметы 5 февраля
- Метель 5 февраля – летом хорошие урожаи будут.
- Солнце ярко светит – скоро придет весна.
- Птицы щебечут громко – ожидайте сильный мороз.
- Ночью облачно – на следующий день будет идти снег.
Что нельзя делать 5 февраля
- Не проводите сегодня день в одиночестве.
- Не стоит "грызть" себя за поступки, которые вы совершили в прошлом. Лучше отпустите эту историю.
- Отключитесь от всех рабочих чатов и отложите свои гаджеты в этот день. Устройте заслуженный выходной и уделите время себе, своей семье или любимому хобби.