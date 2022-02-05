День Ангела 5 лютого святкують Климент, Володимир та Йосип.

Актуально Вихідні у лютому 2022: скільки часу українці відпочиватимуть у цьому місяці

Прикмети 5 лютого

  • Заметіль 5 лютого – влітку гарні врожаї будуть.
  • Сонце яскраво світить – скоро прийде весна.
  • Птахи щебечуть голосно – очікуйте на сильний мороз.
  • Вночі небо хмарне – наступного дня буде снігопад.

Що не можна робити 5 лютого

  • Не проводьте сьогодні день на самотині.
  • Не варто "гризти" себе за вчинки, які ви зробили у минулому. Краще відпустіть цю історію.
  • Відключіться від усіх робочих чатів й залиште свої гаджети цього дня. Влаштуйте заслужений вихідний та приділіть час собі, своїй родині чи улюбленому хобі.