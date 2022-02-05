5 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

5 февраля 2022 , 09:04
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5 февраля в Украине отмечают праздник Агафангела и великомученика Климента. Святые вместе путешествовали и просветляли народ христианскими ценностями.

День Ангела 5 февраля отмечают Климент, Владимир и Иосиф.

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Приметы 5 февраля

  • Метель 5 февраля – летом хорошие урожаи будут.
  • Солнце ярко светит – скоро придет весна.
  • Птицы щебечут громко – ожидайте сильный мороз.
  • Ночью облачно – на следующий день будет идти снег.

Что нельзя делать 5 февраля

  • Не проводите сегодня день в одиночестве.
  • Не стоит "грызть" себя за поступки, которые вы совершили в прошлом. Лучше отпустите эту историю.
  • Отключитесь от всех рабочих чатов и отложите свои гаджеты в этот день. Устройте заслуженный выходной и уделите время себе, своей семье или любимому хобби.
Автор: Андріана Будиш