Именины сегодня празднуют: Адриан, Александр, Алексей.

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Приметы 5 июня

  • 5 июня идет дождь – к хорошему урожаю овощей.
  • Рябина обильно зацвела – лето будет долгим и жарким.
  • Птицы летают низко – следующие несколько дней будет дождливая погода.
  • Глухой гром – к тихому дождю, а громкий – к ливню с градом.

Что нельзя делать 5 июня

  • Избегайте ссор и конфликтов. Если ситуация становится очень напряженной, лучше спокойно поговорить, но не переходите на личное.
  • Не лгите сегодня и не завидуйте другим.