Именины сегодня празднуют: Адриан, Александр, Алексей.
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Приметы 5 июня
- 5 июня идет дождь – к хорошему урожаю овощей.
- Рябина обильно зацвела – лето будет долгим и жарким.
- Птицы летают низко – следующие несколько дней будет дождливая погода.
- Глухой гром – к тихому дождю, а громкий – к ливню с градом.
Что нельзя делать 5 июня
- Избегайте ссор и конфликтов. Если ситуация становится очень напряженной, лучше спокойно поговорить, но не переходите на личное.
- Не лгите сегодня и не завидуйте другим.