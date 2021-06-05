Іменини сьогодні святкують: Адріан, Олександр, Олексій.
До речі Картинки-привітання з Днем ангела: святкова добірка
Прикмети 5 червня
- 5 червня падає дощ – до гарного врожаю овочів.
- Горобина рясно зацвіла – літо буде довгим та спекотним.
- Птахи літають низько – наступні кілька днів буде дощова погода.
- Глухий грім – до тихого дощу, а гучний – до зливи з градом.
Що не можна робити 5 червня
- Уникайте сварок і конфліктів. Якщо ситуація стає дуже напруженою, краще спокійно поговорити, але не переходьте на особисте.
- Не брешіть сьогодні й не заздріть іншим.