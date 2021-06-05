5 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать сегодня

5 июня 2021 , 06:00
Читати новину українською

Источник:

24 канал

5 июня 2021 года в народном календаре упоминается епископ Синадский и преподобная Евфросиния Полоцкая. В этот день не стоит спешить куда-то и ссориться с другими. Что нельзя делать 5 июня узнавайте далее.

Именины сегодня празднуют: Адриан, Александр, Алексей.

Кстати Картинки поздравления с Днем ангела: праздничная подборка

Приметы 5 июня

  • 5 июня идет дождь – к хорошему урожаю овощей.
  • Рябина обильно зацвела – лето будет долгим и жарким.
  • Птицы летают низко – следующие несколько дней будет дождливая погода.
  • Глухой гром – к тихому дождю, а громкий – к ливню с градом.

Что нельзя делать 5 июня

  • Избегайте ссор и конфликтов. Если ситуация становится очень напряженной, лучше спокойно поговорить, но не переходите на личное.
  • Не лгите сегодня и не завидуйте другим.
Автор: Квітослава Туз