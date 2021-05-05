Именины сегодня отмечает Лука.

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Приметы 5 мая

  • Луна в ночь на 5 мая рано сходит на небе – будут ранние морозы.

  • Если кукушка 5 мая кует громко и долго – погода скоро будет очень теплой.

  • Дождь в этот день предскажет богатый урожай.

  • Утром установилась ясная погода – можно проводить посевные работы.

Что нельзя делать 5 мая

  • Не ходите сегодня в лес. В этот день нечистая сила имеет большую силу.

  • Не позволяйте себе сквернословить и ругаться.

  • Не отказывайте никому в помощи 5 мая. 