Именины сегодня отмечает Лука.
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Приметы 5 мая
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Луна в ночь на 5 мая рано сходит на небе – будут ранние морозы.
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Если кукушка 5 мая кует громко и долго – погода скоро будет очень теплой.
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Дождь в этот день предскажет богатый урожай.
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Утром установилась ясная погода – можно проводить посевные работы.
Что нельзя делать 5 мая
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Не ходите сегодня в лес. В этот день нечистая сила имеет большую силу.
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Не позволяйте себе сквернословить и ругаться.
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Не отказывайте никому в помощи 5 мая.