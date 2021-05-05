 Іменини сьогодні відзначає Лука.

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Прикмети 5 травня

  • Місяць у ніч на 5 травня рано сходить на небі – будуть ранні морози.

  • Якщо зозуля 5 травня кує голосно і довго – погода скоро буде дуже теплою.

  • Дощ у цей день віщуватиме багатий урожай.

  • Вранці встановилася ясна погода – можна проводити посівні роботи.​

Що не можна робити 5 травня

  • Не ходіть сьогодні у ліс. Цього дня нечиста сила має велику силу.
     
  • Не дозволяйте собі лихословити та сваритися.
     
  • Не відмовляйте нікому у допомозі 5 травня.