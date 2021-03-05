5 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать
5 марта в народном календаре отмечают день Льва Катанского. В это время люди пекли вкусности, ходили друг к другу в гости и лакомились сладкими блюдами.
Источник:24 канал
Именины сегодня отмечают: Давид, Денис, Лев.
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Приметы 5 марта
- Если человек в этот день заболел, то болезнь будет проходить долго.
- Снег прошел до 5 марта – год будет бедным и неурожайным.
- Пошел снег с дождем – ждите бурного разлива рек и даже оттепели.
Что нельзя делать 5 марта
- Не унывайте сейчас и не отчаивайтесь, если вам что-то не удается. Стоит поверить в себя немного больше и вы достигнете всего желаемого.
- Не молчите сегодня, если вас обидели. Стоит сказать человеку, который вас чем-то зацепил, что вам неприятны такие вещи и вы вполне можете пересмотреть ваши с ним отношения.
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