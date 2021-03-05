5 марта в народном календаре отмечают день Льва Катанского. В это время люди пекли вкусности, ходили друг к другу в гости и лакомились сладкими блюдами.

Именины сегодня отмечают: Давид, Денис, Лев. К теме Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине Приметы 5 марта Если человек в этот день заболел, то болезнь будет проходить долго.

Снег прошел до 5 марта – год будет бедным и неурожайным.

Пошел снег с дождем – ждите бурного разлива рек и даже оттепели. Что нельзя делать 5 марта Не унывайте сейчас и не отчаивайтесь, если вам что-то не удается. Стоит поверить в себя немного больше и вы достигнете всего желаемого.

Не молчите сегодня, если вас обидели. Стоит сказать человеку, который вас чем-то зацепил, что вам неприятны такие вещи и вы вполне можете пересмотреть ваши с ним отношения.