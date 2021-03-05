5 березня у народному календарі відзначають день Лева Катанського. У цей час люди пекли смаколики, ходили одне до одного в гості та ласували солодкими стравами.

Іменини сьогодні святкують: Давид, Денис, Лев. До теми Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні Прикмети 5 березня Якщо людина цього дня захворіла, то хвороба буде проходити довго.

Сніг пройшов до 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.

Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги. Що не можна робити 5 березня Не сумуйте нині і не впадайте у відчай, якщо вам щось не вдається. Варто повірити у себе трішки більше і ви досягнете всього бажаного.

Не мовчіть сьогодні, якщо вас образили. Варто сказати людині, яка вас чимось зачепила, що вам неприємні такі речі і ви цілком можете переглянути ваші із нею стосунки.