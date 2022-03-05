5 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

5 марта 2022 , 09:01
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5 марта в народном календаре отмечают день Льва Катанского. В этот день всем украинцам необходимо сохранять спокойствие и не отчаиваться. Вместе мы поборем все!

Именины сегодня празднует Лев.

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Приметы 5 марта

  • Идет снег с дождем – ждите бурного разлива рек;
  • Стаи ворон летают высоко в небе – к снегопаду.
  • Солнечный день удался – скоро придет потепление.
  • Туман утром появился – ждите заморозков.
  • Облака быстро плывут – на следующий день будет ненастье.

Что нельзя делать 5 марта

  • Верили, что сегодня нельзя давать обещания.
  • Не лгите и не лайтесь.
  • Не ссорьтесь с близкими людьми.

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Автор: Андріана Будиш