5 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 марта 2022 , 09:01Читати новину українською
5 марта в народном календаре отмечают день Льва Катанского. В этот день всем украинцам необходимо сохранять спокойствие и не отчаиваться. Вместе мы поборем все!
Именины сегодня празднует Лев.
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Приметы 5 марта
- Идет снег с дождем – ждите бурного разлива рек;
- Стаи ворон летают высоко в небе – к снегопаду.
- Солнечный день удался – скоро придет потепление.
- Туман утром появился – ждите заморозков.
- Облака быстро плывут – на следующий день будет ненастье.
Что нельзя делать 5 марта
- Верили, что сегодня нельзя давать обещания.
- Не лгите и не лайтесь.
- Не ссорьтесь с близкими людьми.
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