Именины 6 августа отмечают: Борис и Глеб.
К слову Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 августа для всех знаков Зодиака
Приметы 6 августа
- Дождь утром на Бориса и Глеба означает хорошую и теплую погоду.
- В народе верили, какая погода будет на Бориса и Глеба, так будет и в сентябре.
- Закат на день Бориса и Глеба солнечный, то остаток лета будет без осадков.
- Куры суетятся – будет гроза.
6 августа праздник
Что нельзя делать 6 августа
- Не тратьте сегодня много денег.
- 6 августа запрещено ругаться и оскорблять других.
- Не ленитесь в этот день.