Именины 6 августа отмечают: Борис и Глеб.

К слову Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 августа для всех знаков Зодиака

Приметы 6 августа

  • Дождь утром на Бориса и Глеба означает хорошую и теплую погоду.
  • В народе верили, какая погода будет на Бориса и Глеба, так будет и в сентябре.
  • Закат на день Бориса и Глеба солнечный, то остаток лета будет без осадков.
  • Куры суетятся – будет гроза.

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Что нельзя делать 6 августа

  • Не тратьте сегодня много денег.
  • 6 августа запрещено ругаться и оскорблять других.
  • Не ленитесь в этот день.