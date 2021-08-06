Іменини 6 серпня відзначають: Борис та Гліб.

До слова Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня для всіх знаків Зодіаку

Прикмети 6 серпня

  • Дощ зранку на Бориса і Гліба означає гарну і теплу погоду.
  • У народі вірили, яка погода буде на Бориса і Гліба, так буде і у вересні.
  • Захід на день Бориса та Гліба сонячний, то залишок літа буде без опадів.
  • Кури метушаться – буде гроза.

6 серпня яке свято
6 серпня – яке свято

Що не можна робити 6 серпня

  • Не витрачайте сьогодні багато грошей.
  • 6 серпня заборонено лаятись і ображати інших.
  • Не лінуйтесь цього дня.