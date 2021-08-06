Іменини 6 серпня відзначають: Борис та Гліб.
До слова Любовний гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня для всіх знаків Зодіаку
Прикмети 6 серпня
- Дощ зранку на Бориса і Гліба означає гарну і теплу погоду.
- У народі вірили, яка погода буде на Бориса і Гліба, так буде і у вересні.
- Захід на день Бориса та Гліба сонячний, то залишок літа буде без опадів.
- Кури метушаться – буде гроза.
6 серпня – яке свято
Що не можна робити 6 серпня
- Не витрачайте сьогодні багато грошей.
- 6 серпня заборонено лаятись і ображати інших.
- Не лінуйтесь цього дня.