6 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

6 августа 2021 , 08:24
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Источник:

24 канал

6 августа православные верующие чтят память святых Бориса и Глеба. Святые были сыновьями киевского князя Владимира. Борис и Глеб погибли от руки брата – Святополка, которого потом за это убийство прозвали Окаянным.

Именины 6 августа отмечают: Борис и Глеб.

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Приметы 6 августа

  • Дождь утром на Бориса и Глеба означает хорошую и теплую погоду.
  • В народе верили, какая погода будет на Бориса и Глеба, так будет и в сентябре.
  • Закат на день Бориса и Глеба солнечный, то остаток лета будет без осадков.
  • Куры суетятся – будет гроза.


6 августа праздник

Что нельзя делать 6 августа

  • Не тратьте сегодня много денег.
  • 6 августа запрещено ругаться и оскорблять других.
  • Не ленитесь в этот день.
Автор: Андріана Будиш