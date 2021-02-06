6 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
6 февраля по-особенному отмечено в христианском календаре. Сегодня чтят память святой Ксении Блаженной. Ксения прославилась своей скромностью, набожностью и большой любовью к нуждающимся.
Источник:24 канал
Именины сегодня отмечают: Ксения, Денис, Иван, Николай.
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Приметы 6 февраля
- Считают, что погода на Ксении решит, какой будет погода в начале весны.
- Безветренная погода в этот день – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей.
- Вьюга и метель 6 февраля – ждите неурожая.
Приметы 6 февраля
Что нельзя делать 6 февраля
- На Ксении особенно строго запрещается любая домашняя работа и рукоделие.
- 6 февраля нельзя садиться к ужину, пока не наступит темнота.
- Не желательно в этот день злоупотреблять спиртным, а также переедать.
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