6 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
6 лютого по-особливому відзначене у християнському календарі. Сьогодні вшановують пам'ять святої Ксенії Блаженної. Ксенія прославилась своєю скромністю, набожністю та великою любов'ю до нужденних.
Джерело:24 канал
Іменини сьогодні святкують: Денис, Іван, Ксенія, Микола.
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Прикмети 6 лютого
- Вважають, що погода на Ксенії вирішить, якою буде погода на початку весни.
- Безвітряна погода цього дня – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.
- Завірюха і заметіль 6 лютого – чекайте неврожаю.
Прикмети 6 лютого
Що не можна робити 6 лютого
- На Ксенії особливо суворо забороняється будь-яка хатня робота й рукоділля.
- 6 лютого не можна сідати до вечері, аж поки не надійде темрява.
- Не бажаного у цей день зловживати спиртним, а також переїдати.
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