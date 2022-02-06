Именины сегодня празднует Ксения.

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Приметы 6 февраля

  • Погода на Ксении решит, какой будет погода в начале весны.
  • Безветренная погода в этот день – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей.
  • Вьюга и метель 6 февраля – ждите неурожая.
  • Ясный день – будет мороз.

Что нельзя делать 6 февраля

  • Не унывайте.
  • Если в вашем окружении есть люди, которые вас часто огорчают или угнетают ваше состояние, лучше пересмотреть это общение.