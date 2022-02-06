Именины сегодня празднует Ксения.
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Приметы 6 февраля
- Погода на Ксении решит, какой будет погода в начале весны.
- Безветренная погода в этот день – вторая половина июля будет теплой и сухой, без ветров и дождей.
- Вьюга и метель 6 февраля – ждите неурожая.
- Ясный день – будет мороз.
Что нельзя делать 6 февраля
- Не унывайте.
- Если в вашем окружении есть люди, которые вас часто огорчают или угнетают ваше состояние, лучше пересмотреть это общение.