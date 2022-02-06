Іменини сьогодні святкує Ксенія.

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Прикмети 6 лютого

  • Погода на Ксенії вирішить, якою буде погода на початку весни.
  • Безвітряна погода цього дня – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.
  • Завірюха і заметіль 6 лютого – чекайте неврожаю.
  • Ясний день – буде мороз.

Що не можна робити 6 лютого

  • Не сумуйте нині.
  • Якщо у вашому оточенні є люди, які вас часто засмучують чи пригнічують ваш стан, то краще переглянути це спілкування.