6 января христиане отмечают Сочельник. Это особый день для верующих, ведь в сегодняшнюю ночь родился Иисус Христос. С появлением первой звезды, семьи объединяются за одним столом, поют колядки и пробуют 12 постных традиционных блюд. Что нельзя делать на Святой ужин и какие приметы 6 января – читайте в материале Lifestyle 24.

Сегодняшними именинниками являются: Евгения, Николай, Сергей. К слову Классические рождественские фильмы, которые создадут особое праздничное настроение Приметы Оттепель в Сочельник сулит плохой урожай, а звездное небо – хороший.

Если в навечерие Рождества увидеть звезду, которая падает, и загадать желание, оно обязательно сбудется.

6 января, если на небе виден Млечный путь – лето будет теплым. Что нельзя делать 6 января Первое, что запрещено делать в Сочельник – это употреблять алкоголь и мясо.

Не разрешается убирать дом и выполнять тяжелую работу.

Нельзя сквернословить и ругаться.

Не садитесь за стол в плохом настроении и с обидами в сердце.

Нельзя опаздывать на ужин – иначе весь год проведете вдали от дома.

Во время Святого ужина нельзя много и громко разговаривать, а также выходить из-за стола – этим можно впустить нечистую силу. Что можно делать 6 января Зажгите в доме свечу, чтобы в дом пришло благополучие.

Обязательно сходите на Службу Божью и помолитесь.

Простите всем, кто вас обидел или нанес вам обиды.

Помяните усопших членов семьи во время Святой вечери.