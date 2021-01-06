6 января – какой нынче праздник и что нельзя делать
6 января христиане отмечают Сочельник. Это особый день для верующих, ведь в сегодняшнюю ночь родился Иисус Христос. С появлением первой звезды, семьи объединяются за одним столом, поют колядки и пробуют 12 постных традиционных блюд. Что нельзя делать на Святой ужин и какие приметы 6 января – читайте в материале Lifestyle 24.
Сегодняшними именинниками являются: Евгения, Николай, Сергей.
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Приметы
- Оттепель в Сочельник сулит плохой урожай, а звездное небо – хороший.
- Если в навечерие Рождества увидеть звезду, которая падает, и загадать желание, оно обязательно сбудется.
- 6 января, если на небе виден Млечный путь – лето будет теплым.
Что нельзя делать 6 января
- Первое, что запрещено делать в Сочельник – это употреблять алкоголь и мясо.
- Не разрешается убирать дом и выполнять тяжелую работу.
- Нельзя сквернословить и ругаться.
- Не садитесь за стол в плохом настроении и с обидами в сердце.
- Нельзя опаздывать на ужин – иначе весь год проведете вдали от дома.
- Во время Святого ужина нельзя много и громко разговаривать, а также выходить из-за стола – этим можно впустить нечистую силу.
Что можно делать 6 января
- Зажгите в доме свечу, чтобы в дом пришло благополучие.
- Обязательно сходите на Службу Божью и помолитесь.
- Простите всем, кто вас обидел или нанес вам обиды.
- Помяните усопших членов семьи во время Святой вечери.
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