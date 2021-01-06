6 січня – яке нині свято та що не можна робити
6 січня християни відзначають Святвечір. Це особливий день для вірян, адже у сьогоднішню ніч народився Ісус Христос. З появою першої зірки, родини об'єднуються за одним столом, співають колядки й куштують 12 пісних традиційних страв. Що не можна робити на Святу Вечерю та які прикмети 6 січня – читайте у матеріалі Lifestyle 24.
Сьогоднішніми іменинниками є: Євгенія, Миколай, Сергій.
До слова Класичні різдвяні фільми, які створять особливий святковий настрій
Прикмети
- Відлига в Святвечір обіцяє поганий урожай, а зоряне небо – хороший.
- Якщо в навечір'я Різдва побачити зірку, яка падає, і загадати бажання, воно обов'язково збудеться.
- 6 січня, якщо на небі видно Чумацький шлях – літо буде теплим.
Що не можна робити 6 січня
- Найперше, що заборонено робити на Святвечір – це вживати алкоголь та м'ясо.
- Не дозволяється прибирати оселю та виконувати важку роботу.
- Не можна лихословити та лаятись.
- Не сідайте за стіл в поганому настрої та з образами у серці.
- Не можна спізнюватися на вечерю – інакше весь рік проведете далеко від дому.
- Під час Святої вечері не можна багато і голосно розмовляти, а також виходити з-за столу – цим можна впустити нечисту силу.
Що можна робити 6 січня
- Запаліть в будинку свічку, щоб в дім прийшло благополуччя.
- Обов'язково сходіть на Службу Божу й помоліться.
- Пробачте всім, хто вас образив чи завдав вам кривди.
- Пом'яніть покійних членів сім'ї під час Святої Вечері.
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