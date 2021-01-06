6 січня християни відзначають Святвечір. Це особливий день для вірян, адже у сьогоднішню ніч народився Ісус Христос. З появою першої зірки, родини об'єднуються за одним столом, співають колядки й куштують 12 пісних традиційних страв. Що не можна робити на Святу Вечерю та які прикмети 6 січня – читайте у матеріалі Lifestyle 24.

Сьогоднішніми іменинниками є: Євгенія, Миколай, Сергій. До слова Класичні різдвяні фільми, які створять особливий святковий настрій Прикмети Відлига в Святвечір обіцяє поганий урожай, а зоряне небо – хороший.

Якщо в навечір'я Різдва побачити зірку, яка падає, і загадати бажання, воно обов'язково збудеться.

6 січня, якщо на небі видно Чумацький шлях – літо буде теплим. Що не можна робити 6 січня Найперше, що заборонено робити на Святвечір – це вживати алкоголь та м'ясо.

Не дозволяється прибирати оселю та виконувати важку роботу.

Не можна лихословити та лаятись.

Не сідайте за стіл в поганому настрої та з образами у серці.

Не можна спізнюватися на вечерю – інакше весь рік проведете далеко від дому.

Під час Святої вечері не можна багато і голосно розмовляти, а також виходити з-за столу – цим можна впустити нечисту силу. Що можна робити 6 січня Запаліть в будинку свічку, щоб в дім прийшло благополуччя.

Обов'язково сходіть на Службу Божу й помоліться.

Пробачте всім, хто вас образив чи завдав вам кривди.

Пом'яніть покійних членів сім'ї під час Святої Вечері.