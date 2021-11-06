6 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
6 ноября 2021 , 09:05Читати новину українською
Источник:24 канал
6 ноября христиане молятся иконе Божией Матери "Всех скорбящих радость". На иконе изображена Богоматерь, которая находится в окружении больных людей и ангелов, совершающих добрые поступки.
Икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость" прославилась чудотворением в 1688 году, когда возле нее исцелился тяжелобольной верующий. С тех пор к образу молятся с просьбой вылечить тяжелый недуг или помочь в трудной ситуации.
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Приметы 6 ноября
- Пение сверчка в этот день является очень плохим знаком. Если услышать его сейчас, то скоро в семье случится беда.
- Невзначай зеркало разобьете 6 ноября – ждите несчастья.
- Белая собака бежит за человеком – жизнь человека будет счастливой, богатой и беззаботной в течение всего следующего года.
6 ноября – какой праздник
Что нельзя делать 6 ноября
- Не держите сегодня злость на других людей. Лучшим решением конфликтов будет прощение.