Именины сегодня празднует Иван.

Читайте Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для всех знаков Зодиака

Приметы 6 октября

  • В лесу мало грибов – ждите суровой зимы.
  • Гуси улетели – скоро наступят зимние холода.
  • Петух ночью запел – надвигается непогода.
  • Если петух на одной ноге стоит, то вскоре похолодает.

6 жовтня відзначають День Зачаття Івана Хрестителя
6 октября отмечают День Зачатия Иоанна Крестителя

Что нельзя делать 6 октября

  • Не ругайтесь и не обижайте других.
  • В этот день запрещено перечислять свои беды. Считается, что сколько насчитаешь бед – столько же придет снова.