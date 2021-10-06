Именины сегодня празднует Иван.
Читайте Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 октября для всех знаков Зодиака
Приметы 6 октября
- В лесу мало грибов – ждите суровой зимы.
- Гуси улетели – скоро наступят зимние холода.
- Петух ночью запел – надвигается непогода.
- Если петух на одной ноге стоит, то вскоре похолодает.
6 октября отмечают День Зачатия Иоанна Крестителя
Что нельзя делать 6 октября
- Не ругайтесь и не обижайте других.
- В этот день запрещено перечислять свои беды. Считается, что сколько насчитаешь бед – столько же придет снова.