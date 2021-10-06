Іменини сьогодні святкує Іван.
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Прикмети 6 жовтня
- У лісі мало грибів – чекайте суворої зими.
- Гуси відлетіли – скоро настануть зимові холоди.
- Півень вночі заспівав – насувається негода.
- Якщо півень на одній нозі стоїть, то незабаром похолодає.
6 жовтня відзначають День Зачаття Івана Хрестителя
Що не можна робити 6 жовтня
- Не лайтесь і не ображайте інших.
- Цього дня заборонено перераховувати свої біди. Вважається, що скільки нарахуєш бід – стільки ж прийде знову.