6 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

6 октября 2021 , 08:29
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Источник:

24 канал

6 октября христиане чтят память мученицы Ираиды. Также в этот день молятся Иоанну Крестителю и просят его о милости. Иван известный под именем Предтечи, пророк, который предсказал явление Христа и крестил его в водах Иордана.

Именины сегодня празднует Иван.

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Приметы 6 октября

  • В лесу мало грибов – ждите суровой зимы.
  • Гуси улетели – скоро наступят зимние холода.
  • Петух ночью запел – надвигается непогода.
  • Если петух на одной ноге стоит, то вскоре похолодает.


6 октября отмечают День Зачатия Иоанна Крестителя

Что нельзя делать 6 октября

  • Не ругайтесь и не обижайте других.
  • В этот день запрещено перечислять свои беды. Считается, что сколько насчитаешь бед – столько же придет снова.
Автор: Андріана Будиш