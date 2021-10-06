6 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
6 октября 2021 , 08:29Читати новину українською
Источник:24 канал
6 октября христиане чтят память мученицы Ираиды. Также в этот день молятся Иоанну Крестителю и просят его о милости. Иван известный под именем Предтечи, пророк, который предсказал явление Христа и крестил его в водах Иордана.
Именины сегодня празднует Иван.
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Приметы 6 октября
- В лесу мало грибов – ждите суровой зимы.
- Гуси улетели – скоро наступят зимние холода.
- Петух ночью запел – надвигается непогода.
- Если петух на одной ноге стоит, то вскоре похолодает.
6 октября отмечают День Зачатия Иоанна Крестителя
Что нельзя делать 6 октября
- Не ругайтесь и не обижайте других.
- В этот день запрещено перечислять свои беды. Считается, что сколько насчитаешь бед – столько же придет снова.