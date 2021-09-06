Именины 6 сентября празднует Арсен.

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Приметы 6 сентября

  • Дождь 6 сентября – осень будет сухая и славная.
  • Солнце скрылось за тучи – ожидайте холодов.
  • Обжечься или порезаться 6 сентября – к неприятностям.
  • Услышать крик синицы – к дождю и похолоданию.

Что нельзя делать 6 сентября

  • Не выходите из дома после полуночи 6 сентября, чтобы не навлечь беду.
  • В этот день не надевайте черной одежды. Лучше одеться в новые светлые или яркие вещи.
  • Не ссорьтесь сегодня с родными.
  • Если вам что-то не удается, то лучше оставить это дело на некоторое время.