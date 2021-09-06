Іменини 6 вересня святкує Арсен.

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Прикмети 6 вересня

  • Дощ 6 вересня – осінь буде суха й погожа.
  • Сонце сховалось за чорні хмари – очікуйте холодів.
  • Обпектися або порізатися 6 вересня – до неприємності.
  • Почути крик синиці – до дощу і похолодання.

Що не можна робити 6 вересня

  • Не виходьте з дому після опівночі 6 вересня, аби не накликати біду.
  • Цього дня не вдягайте чорного одягу. Краще вбратись у нові світлі чи яскраві речі.
  • Не сваріться сьогодні з рідними.
  • Якщо вам щось не вдається, то краще облишити цю справу на деякий час.