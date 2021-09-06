6 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:47

6 сентября верующие отмечают день Евтихия. Святой был учеником самого Иоанна Богослова. За преданность вере Евтихий перенес много мук и страданий. Однажды на святого спустили льва, который заговорил человеческим голосом и воздал хвалу Творцу.