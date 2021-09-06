6 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
6 сентября 2021 , 08:47Читати новину українською
Источник:24 канал
6 сентября верующие отмечают день Евтихия. Святой был учеником самого Иоанна Богослова. За преданность вере Евтихий перенес много мук и страданий. Однажды на святого спустили льва, который заговорил человеческим голосом и воздал хвалу Творцу.
Именины 6 сентября празднует Арсен.
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Приметы 6 сентября
- Дождь 6 сентября – осень будет сухая и славная.
- Солнце скрылось за тучи – ожидайте холодов.
- Обжечься или порезаться 6 сентября – к неприятностям.
- Услышать крик синицы – к дождю и похолоданию.
Что нельзя делать 6 сентября
- Не выходите из дома после полуночи 6 сентября, чтобы не навлечь беду.
- В этот день не надевайте черной одежды. Лучше одеться в новые светлые или яркие вещи.
- Не ссорьтесь сегодня с родными.
- Если вам что-то не удается, то лучше оставить это дело на некоторое время.