День Ангела 7 августа отмечает Анна.

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Приметы 7 августа

  • На Успение Анны теплая погода – зима будет теплой.
  • Муравьи прячутся 7 августа – зимой будут лютые морозы.
  • 7 августа дождь – ожидайте скорого прихода холодов.

Яке свято 7 серпня
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Что нельзя делать 7 августа

  • Ссориться в этот день – к беде.
  • Сегодня старайтесь много времени провести с семьей. По возможности, посетите кладбище и помолитесь за усопших родственников.
  • Воздержитесь 7 августа от алкоголя.