7 августа верующие отмечают большой праздник – Успение Святой Анны, матери Богородицы. Праведная Анна очень почитается церковью и является образцом самоотверженности и веры. Анна и ее муж Иоаким долго не могли иметь детей, и даже в старости смогли выпросить у Бога дочь, которой потом суждено было стать матерью самого Иисуса Христа.