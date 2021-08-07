7 серпня віряни відзначають велике свято – успіння святої Анни, матері Богородиці. Праведна Анна дуже шанується церквою і є зразком самовідданості й віри. Анна та її чоловік Іоаким довго не могли мати дітей, й аж у старості змогли випросити у Бога доньку, якій потім судилось стати матір'ю самого Ісуса Христа.