День Ангела 7 серпня відзначає Анна.

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Прикмети 7 серпня

  • На Успіння Анни тепла погода – зима також буде теплою.
  • Мурахи ховаються 7 серпня – взимку будуть люті морози.
  • 7 серпня дощ – очікуйте на швидкий прихід холодів.

Яке свято 7 серпня
Яке свято 7 серпня

Що не можна робити 7 серпня

  • Сваритись цього дня – до біди.
  • Сьогодні намагайтесь багато часу провести з родиною. За можливості, відвідайте кладовище й помоліться за покійних родичів.
  • Утримайтесь 7 серпня від алкоголю.