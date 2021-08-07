7 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

7 августа 2021 , 09:01
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Источник:

24 канал

7 августа верующие отмечают большой праздник – Успение Святой Анны, матери Богородицы. Праведная Анна очень почитается церковью и является образцом самоотверженности и веры. Анна и ее муж Иоаким долго не могли иметь детей, и даже в старости смогли выпросить у Бога дочь, которой потом суждено было стать матерью самого Иисуса Христа.

День Ангела 7 августа отмечает Анна.

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Приметы 7 августа

  • На Успение Анны теплая погода – зима будет теплой.
  • Муравьи прячутся 7 августа – зимой будут лютые морозы.
  • 7 августа дождь – ожидайте скорого прихода холодов.


Какой праздник 7 августа

Что нельзя делать 7 августа

  • Ссориться в этот день – к беде.
  • Сегодня старайтесь много времени провести с семьей. По возможности, посетите кладбище и помолитесь за усопших родственников.
  • Воздержитесь 7 августа от алкоголя.
Автор: Андріана Будиш