7 февраля верующие празднуют день святого Григория. Григорий занимал высокий чин патриарха Константинополя и был очень уважаемым церковным деятелем. Также, святого называли вселенским учителем, ведь он обладал даром проникания мыслью в глубочайшие тайны веры и весьма точно умел объяснять ее истины.

Поздравления с днем Ангела сегодня принимает Григорий. Кстати Не картины или фото: 9 оригинальных вариантов украсить стену, чтобы ваши гости были поражены Приметы 7 февраля Если 7 января во дворе громко щебечут птички – ждите сильных морозов.

Сильный снегопад – к ранней теплой весне.

Разлили молоко – ждите радостную новость.

На Григория падает лапатый снег – следующая зима будет поздней. Что нельзя делать 7 февраля Не рекомендуется в этот день тяжело работать.

Сегодня не выходите из дома без особой надобности.

7 февраля не воспринимайте критику или замечания родных близко к сердцу. Позже вы поймете, что их слова были очень кстати.