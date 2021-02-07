7 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 февраля верующие празднуют день святого Григория. Григорий занимал высокий чин патриарха Константинополя и был очень уважаемым церковным деятелем. Также, святого называли вселенским учителем, ведь он обладал даром проникания мыслью в глубочайшие тайны веры и весьма точно умел объяснять ее истины.
Источник:24 канал
Поздравления с днем Ангела сегодня принимает Григорий.
Кстати Не картины или фото: 9 оригинальных вариантов украсить стену, чтобы ваши гости были поражены
Приметы 7 февраля
- Если 7 января во дворе громко щебечут птички – ждите сильных морозов.
- Сильный снегопад – к ранней теплой весне.
- Разлили молоко – ждите радостную новость.
- На Григория падает лапатый снег – следующая зима будет поздней.
Что нельзя делать 7 февраля
- Не рекомендуется в этот день тяжело работать.
- Сегодня не выходите из дома без особой надобности.
- 7 февраля не воспринимайте критику или замечания родных близко к сердцу. Позже вы поймете, что их слова были очень кстати.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter