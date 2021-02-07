7 лютого віряни святкують день святого Григорія. Григорій займав високий чин патріарха Константинополя й був дуже шанованим церковним діячем. Також, святого називали вселенським учителем, адже він володів даром проникання думкою в найглибші таємниці віри і вельми точно вмів пояснювати її істини.

Привітання з днем Ангела сьогодні приймає Григорій. До речі Не картини чи фото: 9 оригінальних варіантів прикрасити стіну, щоб ваші гості були вражені Прикмети 7 лютого Якщо 7 січня на подвір'ї голосно щебечуть пташки – чекайте сильних морозів.

Сильний снігопад – до ранньої теплої весни.

Розлили молоко – чекайте на радісну новину.

На Григорія падає лапатий сніг – наступна зима буде пізньою. Що не можна робити 7 лютого Не рекомендується цього дня важко працювати.

Сьогодні не виходьте з дому без особливої потреби.

7 лютого не сприймайте критику або зауваження рідних близько до серця. Пізніше ви зрозумієте, що їхні слова були дуже доречними.