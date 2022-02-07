7 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

7 февраля 2022 , 08:30
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7 февраля верующие празднуют день святого Григория. Григорий занимал высокий чин патриарха Константинополя и был очень уважаемым церковным деятелем. Также, святого называли вселенским учителем.

День Ангела сегодня празднует Григорий.

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Приметы 7 февраля

  • Птицы громко щебечут – ждите сильных морозов.
  • Падает густой снег – скоро весна.
  • Морозная погода 7 февраля – холода задержатся.
  • Ветер поднялся – будет оттепель.
  • Думали, если случайно разлить молоко на Григория, то в дом придет удача.

Что нельзя делать 7 февраля

  • Считали, что на Григория нельзя было тяжело работать.
  • Лучше не покидать дом в этот день.
  • Не ссорьтесь.
Автор: Андріана Будиш