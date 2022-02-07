7 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 февраля 2022 , 08:30Читати новину українською
7 февраля верующие празднуют день святого Григория. Григорий занимал высокий чин патриарха Константинополя и был очень уважаемым церковным деятелем. Также, святого называли вселенским учителем.
День Ангела сегодня празднует Григорий.
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Приметы 7 февраля
- Птицы громко щебечут – ждите сильных морозов.
- Падает густой снег – скоро весна.
- Морозная погода 7 февраля – холода задержатся.
- Ветер поднялся – будет оттепель.
- Думали, если случайно разлить молоко на Григория, то в дом придет удача.
Что нельзя делать 7 февраля
- Считали, что на Григория нельзя было тяжело работать.
- Лучше не покидать дом в этот день.
- Не ссорьтесь.