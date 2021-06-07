Именины сегодня празднуют: Иван, Иннокентий, Федор.

Интересно Выходные в июне 2021: сколько дней будут отдыхать жители Украины

Приметы 7 июня

  • На Ивана много росы утром – примета того, что будет солнечный и теплый день. Если росы 7 июня нет, то после обеда, скорее всего, дождь будет.
  • Много цветов 7 июня на рябине – будет хороший урожай овса.
  • Солнечный и теплый день – на следующей неделе выпадет дождь.

Що не можна робити на Івана Хрестителя
7 июня – какой сегодня праздник

Что нельзя делать 7 июня

  • Не спорьте ни с кем сегодня. Любые ссоры запрещены.
  • Не злословьте.
  • 7 июня нужно провести в тишине и покое, поэтому не шумите и не устраивайте вечеринок.