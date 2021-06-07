Іменини сьогодні святкують: Іван, Інокентій, Федір.
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Прикмети 7 червня
- На Івана багато роси вранці – прикмета того, що буде сонячний і теплий день. Якщо роси 7 червня немає, то після обіду, швидше за все, дощ буде.
- Багато квітів 7 червня на горобині – буде хороший урожай вівса.
- Сонячний і теплий день – наступного тижня випаде дощ.
7 червня – яке свято
Що не можна робити 7 червня
- Не сперечайтесь ні з ким сьогодні. Будь-які сварки заборонені.
- Не лихословте.
- 7 червня потрібно провести у тишині й спокої, тож не галасуйте і не влаштовуйте вечірок.