Іменини сьогодні святкують: Іван, Інокентій, Федір.

Цікаво Вихідні у червні 2021: скільки днів будуть відпочивати жителі України

Прикмети 7 червня

  • На Івана багато роси вранці – прикмета того, що буде сонячний і теплий день. Якщо роси 7 червня немає, то після обіду, швидше за все, дощ буде.
  • Багато квітів 7 червня на горобині – буде хороший урожай вівса.
  • Сонячний і теплий день – наступного тижня випаде дощ.

Що не можна робити на Івана Хрестителя
7 червня – яке свято

Що не можна робити 7 червня 

  • Не сперечайтесь ні з ким сьогодні. Будь-які сварки заборонені.
  • Не лихословте. 
  • 7 червня потрібно провести у тишині й спокої, тож не галасуйте і не влаштовуйте вечірок.