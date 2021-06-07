7 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать сегодня

7 июня 2021 , 05:30
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Источник:

24 канал

7 июня верующие празднуют третье обретение головы Иоанна Предтечи. Иоанн Предтеча или Иоанн Креститель был одним из самых почитаемых святых после Матери Божьей. Что нельзя делать 7 июня читайте в материале.

Именины сегодня празднуют: Иван, Иннокентий, Федор.

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Приметы 7 июня

  • На Ивана много росы утром – примета того, что будет солнечный и теплый день. Если росы 7 июня нет, то после обеда, скорее всего, дождь будет.
  • Много цветов 7 июня на рябине – будет хороший урожай овса.
  • Солнечный и теплый день – на следующей неделе выпадет дождь.


7 июня – какой сегодня праздник

Что нельзя делать 7 июня

  • Не спорьте ни с кем сегодня. Любые ссоры запрещены.
  • Не злословьте.
  • 7 июня нужно провести в тишине и покое, поэтому не шумите и не устраивайте вечеринок.
Автор: Квітослава Туз