7 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать сегодня

7 июня верующие празднуют третье обретение головы Иоанна Предтечи. Иоанн Предтеча или Иоанн Креститель был одним из самых почитаемых святых после Матери Божьей. Что нельзя делать 7 июня читайте в материале.
Именины сегодня празднуют: Иван, Иннокентий, Федор.
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Приметы 7 июня
- На Ивана много росы утром – примета того, что будет солнечный и теплый день. Если росы 7 июня нет, то после обеда, скорее всего, дождь будет.
- Много цветов 7 июня на рябине – будет хороший урожай овса.
- Солнечный и теплый день – на следующей неделе выпадет дождь.
7 июня – какой сегодня праздник
Что нельзя делать 7 июня
- Не спорьте ни с кем сегодня. Любые ссоры запрещены.
- Не злословьте.
- 7 июня нужно провести в тишине и покое, поэтому не шумите и не устраивайте вечеринок.