7 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать
7 января христиане восточного обряда празднуют один из крупнейших религиозных праздников – Рождество Христово. В народе верят, как вы проведете Рождество, таким и будет весь будущий год. Во время рождественских праздников мы приветствуем друг друга словами " Христос родился!" и отвечаем на эти слова "Славим Его!".
Рождество является очень особенным праздником для христиан. Оно знаменует обновление, радость, перемены и, в конце концов, рождения Спасителя. На рождественские праздники принято петь колядки, звать в гости родственников и близких, а также самим ходить в гости.
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Приметы
- На небе много звезд – год будет богатым.
- На Рождество идет снег – год будет удачным и насыщенным.
- Впервые придет в дом женщина – к несчастью, мужчина – к радости.
- Если за рождественским столом вы случайно разлили жидкость, то вскоре ожидайте приятных новостей и большой успех в ваших начинаниях.
7 января – какой сегодня праздник
Что нельзя делать 7 января
- Не употребляйте в этот светлый день нецензурной лексики.
- Нельзя заниматься физической работой.
- На Рождество нельзя уезжать из дома.
Что можно делать 7 января
- Надевайте в Рождество светлую и новую одежду.
- Колядуйте за столом и прославляйте рождение Христа.
- Помолитесь и поблагодарите за все, что имеете.
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