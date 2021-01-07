7 января христиане восточного обряда празднуют один из крупнейших религиозных праздников – Рождество Христово. В народе верят, как вы проведете Рождество, таким и будет весь будущий год. Во время рождественских праздников мы приветствуем друг друга словами " Христос родился!" и отвечаем на эти слова "Славим Его!".

Рождество является очень особенным праздником для христиан. Оно знаменует обновление, радость, перемены и, в конце концов, рождения Спасителя. На рождественские праздники принято петь колядки, звать в гости родственников и близких, а также самим ходить в гости.

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Приметы

На небе много звезд – год будет богатым.

На Рождество идет снег – год будет удачным и насыщенным.

Впервые придет в дом женщина – к несчастью, мужчина – к радости.

Если за рождественским столом вы случайно разлили жидкость, то вскоре ожидайте приятных новостей и большой успех в ваших начинаниях.



7 января – какой сегодня праздник

Что нельзя делать 7 января

Не употребляйте в этот светлый день нецензурной лексики.

Нельзя заниматься физической работой.

На Рождество нельзя уезжать из дома.

Что можно делать 7 января