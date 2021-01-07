7 січня християни східного обряду святкують одне з найбільших релігійних свят – Різдво Христове. У народі вірять, як ви проведете Різдво, таким і буде увесь майбутній рік. Під час різдвяних свят ми вітаємо один одного словами "Христос народився!" і відповідаємо на ці слова "Славімо Його!".

Різдво є дуже особливим святом для християн. Воно знаменує оновлення, радість, зміни і врешті народження Спасителя. На різдвяні свято прийнято співати колядки, кликати в гості родичів і близьких, а також самим ходити на гостини.

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Прикмети

На небі багато зірок – рік буде багатим.

На Різдво йде сніг – рік буде вдалим та насиченим.

Вперше прийде до оселі жінка – до нещастя, чоловік – до радості.

Якщо за різдвяним столом ви випадково розлили рідину, то незабаром очікуйте приємних новин і великий успіх у ваших починаннях.



7 січня – яке сьогодні свято

Що не можна робити 7 січня

Не вживайте в цей світлий день нецензурної лексики.

Не можна займатися фізичною роботою.

На Різдво не можна їхати з дому.

Що можна робити 7 січня