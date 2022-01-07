Рождение Иисуса – едва ли не самый большой праздник христианства. К нему верующие готовятся очень долго и тщательно. Во время Рождественского поста люди искупают грехи и очищают свои души от зла, агрессии и лжи. В сам день Рождества христиане отправляются на праздничную службу Божию, где открывают свои сердца в теплой молитве и благодарении Господу за все, что Он сделал для человечества.

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Приметы 7 января

На небе много звезд – год будет богатым.

На Рождество идет снег – год будет удачным и насыщенным.

Первой придет в дом женщина – к несчастью, мужчина – к радости.

Если за рождественским столом вы случайно разлили жидкость, то в скором времени ожидайте приятных новостей и большой успех в ваших начинаниях.



Приметы 7 января/ Фото Pixabay

Что нельзя делать 7 января