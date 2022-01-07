Народження Ісуса є чи не найбільшим святом християнства. До нього віряни готуються дуже довго й ретельно. За час Різдвяного посту люди спокутують гріхи й очищують свої душі від зла, агресії і брехні. У сам день Різдва християни прямують на святкову Службу Божу, де відчиняють свої серця у теплій молитві й подяці Господу за все, що Він зробив для людства.
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Прикмети 7 січня
- На небі багато зірок – рік буде багатим.
- На Різдво йде сніг – рік буде вдалим та насиченим.
- Вперше прийде до оселі жінка – до нещастя, чоловік – до радості.
- Якщо за різдвяним столом ви випадково розлили рідину, то незабаром очікуйте приємних новин і великий успіх у ваших починаннях.
Прикмети 7 січня / Фото Pixabay
Що не можна робити 7 січня
- Суворо заборонена будь-яка праця.
- Не можна покидати дім 7 січня.
- Не лайтесь і не лихословте.